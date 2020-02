Úvaha o tom, prečo nie je pravdou rozprávka o prepadnutom hlase, prečo je každý odovzdaný hlas dôležitý a prečo je dôležité voliť podľa svojho svedomia a vedomia.

Vzdaj sa, lebo strelím !!!

Tento pokrik patrí medzi tie, ktoré sme ako malé deti použivali, keď sme sa hrali na partizánov a Nemcov, na indiánov a kovbojov. Ako malé deti ! Dnes sa zdá, že s blížiacími sa voľbami a so znižujúcimi sa preferenciami niektorých strán, sa stále viac začínajú ozývať niektorí ich lídri či dokonca neznámi kandidáti s podobnou požiadavkou. Vzdaj sa, lebo tvoje hlasy prepadnú ! Vzdaj sa, lebo ty sa do parlamentu nedostaneš ! Vzdaj sa, lebo ... ! Lebo čo ? Vážim si každého jedného kandidáta, špeciálne tých, ktorí sa rozhodli pre kandidatúru po prvý krát. Pre mnohých je to malá skúška ohňom. Rodina je v šoku, priatelia sú prekvapení, nepriatelia sa vám smejú, alebo sú v strehu. Ale je to právo každého dospelého občana, ktorý spĺňa zákonné podmienky a je to chvalabohu právo, ktoré nám občanom, nemôže (zatiaľ) nikto zobrať.

Preto som znechutený, otrávený, ba až nahnevaný z toho, akým spôsobom sa niektorí "kandidáti" snažia svoju neschopnosť a neschopnosť svojich lídrov zvaliť na tie strany, ktorých preferenie nie sú vysoké, ale ktoré majú legitímne právo uchádzať sa o podporu voličov.

Spýtali ste sa niekedy sami seba, vážení "+5%" , prečo zlyhávate ? A týka sa to predovšetkým Vás, ktorý sa pasujete za jedinú pravú "demokratickú" opozíciu. Pozreli ste sa niekedy do zrkadla a položili ste si otázku, čím to je, že nedokážete presvedčiť ďalších voličov o vašej úprimnosti a čistote vašich úmyslov ? Nuž, podľa diania posledných dní a podľa posledných vyjadrení niektorých z Vás zrejme nie. Pretože ak by ste to urobili, uvideli by ste niečo, čo by sa Vám nepáčilo. A uvideli by ste to, čo sa nikdy nebude páčiť tým voličom, ktorí práve vďaka takým ako ste vy, prestali dôverovať komukoľvek a prešli do tábora nevoličov. Prípadne z toho tábora opäť ani tentokrát nevytiahnu ani päty.

Nie je potrebné strácať reč s rozoberaním chovania jedného z lídrov "demokratickej" opozície, ktorí najskôr niekoľko mesiacov vytrvalo ničí všetko okolo seba, aby v zápätí, keď je dielo dokonané, prišiel ako spasiteľ a ponúkol voličom vodu, vydávajúc ju za čisté nefalšované a niekoľko rokov zrejúce francúzske víno.

V tomto blogu si posvietim na tých, ktorí nedokážu priznať svoje zlyhanie, a pre ktorých sa stala lož tým povestným pracovným nástrojom. A to napriek tomu, že používajú viac než často slová sloboda, solidarita, či spravodlivosť . Čo by asi ľudia z tejto strany robili, ak by sme sa dozvedeli, že si napríklad súčasný premiér písal, či sa nebodaj stretol s Mariánom Kočnerom ? To by bol poplach. To by bol humbuk. Odvoláááááť. A okamžite. Nič také ale nie je známe. Čo ale známe je, sú stretnutia pána RS s týmto pánom. A čuduj sa svete, nič sa v tejto spravodlivej strane nedeje. Dokonca ani po tom, ako značná časť jej popredných predstaviteľov zo strany odišla aj preto, že zistili, že boli celý čas vodení za nos.

Stal sa presný opak. Pretože mali tú drzosť a slobodne a podľa zákona vstúpili do inej strany a rozhodli sa nezahodiť flintu do žita vyslúžili si najskôr názov "odídenci". K tomu sa pridala samozrejme absolútna ignorácia a bagatelizovanie, neskôr neumožnenie posilniť kandidátku jedného z opozičných hnutí, lebo "lídri sa tak dohodli". Onou povestnou češničkou na torte bolo označenie "nechcenej" strany kravským lajnom. A to pánom RS, ktorý sa svojho času pohoršoval nad vyjadrením istého pána Haščáka, že volič je, prepytujem, hovno.

Nič to preto, zvykli sme si v slovenskej politike na všeličo. Kde sa však berie tá bohorovnosť hraničiaca s bezočivosťou vyjadrovať sa o "nechcenej" strane a teda aj o jej kandidátoch tak, ako to urobil vo svojom videu na Youtube istý pán Ing.K., kandidát tej slobodnej a solidárnej strany ? Neviem a nerozumiem. Ale veď posúďte sami :

1.Podľa neho kto volí malé strany, akoby ani voliť ani nešiel. Ich hlas nemá ŽIADNU HODNOTU.

Vážený pane. Každý odovzdaný hlas ktorejkoľvek strane, aj tej, ktorá sa nedostane do parlamentu má obrovskú hodnotu. Obrovskú výpovednú hodnotu o stave, v akom sa nachádza spoločnosť. Vypovedá o tom, po čom istá skupina voličov túži, čo si myslí a na čom je záleží. Ak by svet fungoval len na matematike, ako sa to snažíte predložiť, tak by sme tu demokraciu, slobodu a solidaritu už dávno nemali. Matematiku používali aj nacisti v koncentračných táboroch. V selektívnom odstraňovaní tých nepotrebných, "slabých", iných. V tom boli ich kati absolútni majstri.

2.Jeho tvrdenia, že to tam už teda nejako nefunguje a bilbordy majú oblepené kade tade sú rovnaké, ako keď žiarlivá susedka ohovára svojich susedov pred kamarátkou, lebo si kúpili nové auto. Akosi mu uniklo, že líderkou kampane už nie je dáma, ale pán a táto dáma nie je ani na kandidátke, ani v predsedníctve strany, pretože sa týchto postov vzdala zo súkromných dôvodov.

3. Tento pán nemá ani šajnu, koľko môže stáť kampaň, ale s kľudom angličana hádže hausnumerá, citujem : " 300.000, 400.000, 500.000 tá jejich kampaň, ťažko povedať". To je veľavravná výpoveď, hodná človeka, ktorý chce ísť do vysokej politiky a ktorý ešte ani len neurobil prvý krok a už dal dal na frak pravde, slobode aj solidarite.

4. Pán K. nevie, prečo to pán Rajtár a pani Blahová robí, prečo dávajú na kampaň tieto peniaze (pričom sám nevie, koľko vlastne). Ale myslí si, že im kampaň financuje niekto iný. Nevie síce kto, ale je to niekto, kto má záujem o to, aby strana pána RS vypadla z parlamentu. A dopĺňa to vetou : " Nemusíte byť génius, aby ste si domysleli, kto im to tak asi môže financovať ". A zaklincuje to vetou : "Takže každý, kto bude dávať hlas Demokratickej strane, nech sa spýta sám seba, že kto im financuje kampaň, čo je za tým, čo týmto títo ľudia sledujú a potom sa im bude dávať hlas s takou ľahkosťou... " pozmeňujem citát " tej strane, ktorej je členom a kandidátom pán K. ".

Takže najskôr jednu stranu opľujem, aby som v zápätí z úškrnom pohladkal tú moju. To je také slušné, slobodné a demokratické.

5. Pán K. spomína akési postavy v zákulisí.

A má pravdu. Tie postavy v zákulisí existujú. Ale nie v zákulisí malých strán ako je aj Demokratická strana. Musím to pánovi K. pripomenúť, ale opýtajte sa vášho predsedu RS, ako chutí káva u Mariána Kočnera.

Tento, dosť osobný blok ukončím krátkym konštatovaním.

Demokracia je v ohrození. Počuli sme to už niekoľkokrát v minulosti a zdá sa, že to budeme počúvať aj naďalej. Dokonca si dovolím tvrdiť, že to ohrozenie je permanentné a nikdy sa nevytratí. Pretože ju neohrozujú len fašisti a skorumpovaní zlodeji, ale aj tí, ktorí si v pod falošnou vlajkou, v mene demokracie, uzurpujú právo na názor, právo na pravdu, právo na slobodu, právo na solidaritu.

Všeobecné volebné právo je obrovským výdobytkom demokracie, obrovským úspechom slobody myslenia a je výsledkom snaženia celých generácií našich predkov.

Vážený voliči, vážené dámy a páni, prosím Vás všetkých, poďte voliť ! A voľte podľa svojho svedomia a vedomia. Nenechajte si toto právo vziať, nenechajte sa oklamať. Na vašom hlase záleží. Ani jeden neprepadne. Ak niečo prepadne, tak sú to ľudia, ktorí Vám právo na slobodné rozhodnutie chcú vziať. Títo ľudia prepadli už teraz. Morálne i hodnotovo.