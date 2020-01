časť tretia – budúcnosť) Sobota, 29.2.2020 V poslednej tretej časti môjho blogu o dôvodoch, prečo využiť svoje volebné právo v sobotu, 29.2.2020 sa povenujem tomu, koho vlastne a prečo voliť.

Prečo odovzdať svoj hlas vo voľbách do NRSR 29.2.2020 ? (3)

(časť tretia – budúcnosť)

Sobota, 29.2.2020

V poslednej tretej časti môjho blogu o dôvodoch, prečo využiť svoje volebné právo v sobotu, 29.2.2020 sa povenujem tomu, koho vlastne a prečo voliť.

Slobodné voľby, ako ich poznáme dnes, majú jednu vlastnosť, ktorá je na strane jednej dôvodom, prečo ich právom nazývame slobodné, no na strane druhej spôsobujú opakovane výsledok, z ktorého je potom väčšina občanov sklamaná a rozladená. Tou vlastnosťou je dobrovoľnosť.

Občan – volič, nemá povinnosť sa zúčastniť volieb. Je na ňom, či sa bude, alebo nebude podieľať na ovplyvňovaní chodu vecí verejných. Je na ňom, či využije svoj hlas na to, akým smerom sa prostredníctvom ním zvolených zástupcov bude uberať krajina v ktorej žije. Alebo nechá túto možnosť na iných. Na suseda, na kamaráta, na brata, či na neznámych ľudí kdesi v inom meste, či obci, nepoznajúc dôvody a príčiny ich voľby tej ktorej politickej strany, toho ktorého kandidáta na poslanca.

Podľa doterajších výsledkov predchádzajúcich parlamentných volieb je 40% nevoličov. Veľkú skupinu z nich tvoria ľudia, ktorí sú sklamaní a otrávení, ktorí stratili dôveru ku všetkým. Sú unavení z neustáleho rozkrádania spoločného majetku, z neustálych káuz či hádok politikov. Sú unavení z toho, že jedna skupina prospechárov strieda druhú a im, voličom sa dostane, obrazne povedané, namiesto šťavnatého chutného stehna len ohryzenej kosti.

Koľko je takých z tých 40% ? 10 ? 15? Či dokonca viac než 20% ?

Neviem. Ale určite viem, že ak by ich bolo len tých 10 % a títo by šli voliť, vypadal by dnes náš parlament a tým pádom aj celá republika inak.

Pretože som presvedčený, že práve pre týchto 10 + % nie sú zaujímavé tie strany a politici, ktorý už za roky svojej činnosti/nečinnosti dokázali, že im nejde o ľudí, ale len o seba. Tí, vďaka ktorým práve teraz zažívame časy, keď sa verejnosť dozvedá, že prepletenie skorumpovaných politikov, policajtov a sudcov s mafiou bielych golierov a oligarchami je oveľa väčšie než sme si mysleli.

Pre týchto sklamaných voličov sú zaujímavé strany, ktoré ponúkajú ľudí z regiónov. Ľudí, ktorých sa môžete takpovediac „dotknúť“, ktorých stretnete v supermarkete, vo vlaku, či autobuse. Ktorých stretnete v ich malom obchodíku, ktorí Vám prídu opraviť strechu, či učia Vaše deti. Ľudia, ktorí sú rovnako nahnevaní ako vy. Majú však odhodlanie a odvahu s tým niečo spraviť a ponúkajú svoje meno a reputáciu do služby. Služby občanom, voličom. Lebo pôsobenie v politike, pôsobenie v parlamente či vláde, to nie je o vládnutí. To je o službe, ktorú zvolení zástupcovia vykonávajú na základe mandátu, ktorí získali prostredníctvom slobodných volieb.

A kto, ak nie ľudia z vášho okolia by mali byť tí, ktorí budú zastupovať vaše záujmy na najvyšších postoch v štáte? Kto pozná lepšie vaše problémy, starosti a radosti lepšie ako oni ? Birmovaný komunista, ktorý okrem politiky nikdy v živote nič nerobil a lopatu videl len z helikoptéry a aj to bola hmla ? Synáčik zbohatlíka, ktorí za facku sprivatizoval a následne vytuneloval štátny podnik ? Novodobý „podnikateľ“, ktorí vďaka pôžičkám s nekresťanskými úrokmi obral tisíce ľudí o majetok, či strechu nad hlavou ? Ten, ktorý kávičkoval s mafiánom, či ten čo prešiel viacerými stranami a necíti zodpovednosť, aj keď sa mu ušlo vysokej funkcie ? Tí, ktorí v mene národa dohadzujú kšefty svojim, či tí, ktorí si rozdeľujú posty už teraz a chystajú sa VLÁDNUŤ ?Alebo nebodaj ten, pre ktorého je Osvienčim či Nemecká len rozprávka a SNP len historická udalosť, nehodná čo i len spomenutia, aj keď tvorí jeden zo základných kameňov našej štátnosti ?

Takže dôvod voliť tu je. A dokonca aj návod na to, koho máte voliť.

Stačí len to právo využiť, neostať doma a vybrať si spomedzi tých, ktorí majú čistý štít, ktorých poznáte, ktorí pochádzajú z vášho okolia, a o ktorých práci sa môžete kedykoľvek presvedčiť na vlastné oči. A na voľbu ktorých budete právom hrdí, lebo budú zastupovať vaše záujmy a nie záujmy zlodejov, klamárov, „kočnerovcov“ a im podobných gaunerov.

Choďte preto voliť. Teraz, ako aj nabudúce. Využite každé voľby, referendum, či hlasovanie, ktorého sa môžete zúčastniť. Nenechajte to na iných. Je to aj vaša republika, je to aj vaša budúcnosť.

